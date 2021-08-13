РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 авг. Детские команды ФСШ «Звезда» Люберец сыграют в Бронницах 16 августа, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

Возобновляются матчи 2-го круга первенства Московской области по футболу среди детских команд. Юные футболисты из ФСШ «Звезда» Люберец свой первый матч сыграют в Бронницах.

Люберецкие игроки 2011 года рождения встретятся с соперниками из СШОР «Бронницы» в 12:00. Футболисты 2010 года рождения сыграют матч в 13:30.