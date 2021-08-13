РИАМО - 13 авг. Изменение в расписаним поездов и аэроэкспрессов Киевского направления МЖД произойдет с 16 августа. Это связано с работами по развитию инфраструктуры для будущего МЦД-4, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Будут продолжены работы по развитию железнодорожной инфраструктуры для будущего МЦД-4 Апрелевка-Железнодорожная, который соединит Киевское и Горьковское направления МЖД.

Так, с 16 по 19 августа, с 22:40 до 6:00, на участке Москва-Сортировочная-Киевская – Очаково и станции Москва-Сортировочная-Киевская будет проведен комплекс работ по выправке 1 км пути.

18-19 августа с 21:30 до 10:00 на станции Лесной Городок, где ведется масштабная реконструкция, железнодорожники приступят к строительству выхода из возводимого подземного пешеходного перехода на новую платформу. Работы будут проводиться под действующими путями с применением тяжелой техники.

Длина пешеходного перехода составляет 51 м, он будет иметь 4 выхода: два на новые платформы, которые будут оборудованы навесами во всю длину, удобной навигацией и светодиодным освещением, и два – на улицу Железнодорожная. В вестибюле площадью 1,8 тыс. кв. м разместятся кассы, турникеты, в нем установят 3 лифта и 6 эскалаторов.

Кроме того, на станции Лесной Городок продолжается строительство моста-конкорса со стеклянными фасадами общей протяженностью 55 м, который соединит улицу Вокзальную и деревню Осоргино и будет оборудован 2 лифтами и пандусами.

С 21 по 27 августа, с 23:30 до 5:30, на участке Лесной Городок-Аэропорт будут проводиться путевые работы по переключению 2 главного пути на новую ось.

Рабочим предстоит демонтировать старую и положить новую рельсошпальную решетку на новую ось. Также они проведут выправку и сварку бесстыкового пути, который подойдет к новой платформе на станции Лесной Городок. Всего будет уложено около 1 км пути.

На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены изменения в расписание поездов на Киевском направлении. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек выведут из графика.

Всех пассажиров просят с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».