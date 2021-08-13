РИАМО - 13 авг. Перед судом предстанут бывшие сотрудники одного из подразделений столичного МЧС по Москве, обвиняемые в получении взятки, сообщается на сайте прокуратуры города.

Обвиняемые, один из которых на момент совершения преступления занимал должность начальника одного из отделов управления по САО ГУ МЧС России по городу и второй – старшего дознавателя этого же подразделения, получили через посредников взятку в размере 500 тыс. рублей от руководителя коммерческой компании.

Деньги им передали за вынесение по результатам процессуальной проверки по факту пожара, произошедшего в марте 2019 года в здании организации, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела с указанием технической причины возгорания и выдачу копий соответствующих документов, необходимых для обращения в страховую компанию.

Во время обыска в кабинете руководителя отдела в сумке также нашли гашиш массой 3,8 гр., который он приобрел и незаконно хранил без цели сбыта.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.