РИАМО - 13 авг. На сегодняшний день в Подмосковье трудоустроено 47,5 тыс. инвалидов, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

«Среди них около 11 тысяч – на квотируемых рабочих местах. Количество вакансий в настоящее время составляет около 5 тысяч», – рассказала Ирина Каклюгина.

По ее словам, предприятия региона со штатом свыше 35 человек в обязательном порядке выделяют квоту для трудоустройства инвалидов.

«Наиболее востребованные среди инвалидов вакансии в сфере информационных технологий, делопроизводства и торговли», – уточнила Каклюгина.

Найти подходящие вакансии можно на портале «Работа в России».