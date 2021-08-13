РИАМО - 13 авг. По программе капремонта в Московской области привели в порядок 112 мягких кровель и 218 скатных кровель с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Больше всего работ проводится в городских округах Кашира, Балашиха, Шатура, Одинцовский, Богородский, Клин, Зарайск, Химки, Серпухов, Подольск, Чехов, Можайский, Ступино.

«На сегодняшний день отремонтировано 330 кровель. В планах на текущий год отремонтировать 448 мягких кровель и 613 скатных», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

За качеством работ будут наблюдать эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». В случае выявления любых нарушений, специалисты составляют акт обнаружения недостатков и дают разумные сроки для устранения.

«Все кровельные работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности: в непосредственной близости проведения работ сигнальной лентой обозначены границы опасных зон, исполнители при работах на высоте используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходят инструктаж и заполняют журнал работ и по технике безопасности», - сказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Кроме того, собственники домов, где проводится ремонт могут контролировать его процесс с помощью онлайн-камер видеонаблюдения на объектах в разделе «Карта» на сайте Фонда капитального ремонта.

Также жители могут обратиться напрямую к руководителям центра управления проектов фонда по конкретной территории и направлению работ.