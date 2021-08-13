РИАМО - 13 авг. «Почта России» в Москве и Московской области начала выдавать заказы из интернет-магазинов через собственные и партнерские почтоматы. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России» макрорегиона «Москва».

Сейчас клиенты могут забирать свои посылки в 500 почтоматах, из них 330 установлены в Москве и Московской области.

К ноябрю компания планирует закончить установку и подключение 5 тыс. собственных аппаратов. Это позволит ей войти в число лидеров в России по количеству почтоматов.

Почтоматы устанавливают в торгово-розничных сетях, бизнес-центрах, на заправочных станциях, объектах транспортной инфраструктуры, клиентских центрах «Почта Банка», почтовых отделениях.

На данный момент почтоматы работают по предоплате. СМС с кодом получения заказа поступает клиенту сразу после того, как курьер кладет посылку в почтомат. Код нужно ввести на экране, тогда откроется нужная ячейка. В дальнейшем появится возможность оплачивать заказ через POS-терминал почтомата.

Помимо собственных почтоматов «Почта России» активно подключается к партнерским сетям. Сети почтоматов «Халва» и Teleport стали первыми партнерами компании. До конца лета начнут доставлять заказы в пункты выдачи Hermes. К осени оператор планирует расширить число партнеров, в том числе подключиться к сети PickPoint.

В партнерских почтоматах и пунктах выдачи клиенты смогут получать посылки от большинства интернет-магазинов, с которыми работает «Почта России», включая AliExpress Россия, Avon, «Читай-город».

Проект создания сети почтоматов является приоритетным для «Почты России». Оператор планирует стать логистическим партнером для российской и международной отрасли интернет-торговли. Компания готова предложить широкую сеть выдачи и сдачи заказов для получателей и интернет-магазинов. Такая сеть позволит клиентам получать заказы в шаговой доступности от дома или работы, а также снизит нагрузку на почтовые отделения.

«Для всех наших клиентов – как продавцов, так и покупателей – мы строим максимально широкую и удобную логистическую инфраструктуру, которая позволит им за 10 минут дойти до ближайшей точки, где можно отправить и получить посылку. Это не только отделения, но и почтоматы и партнерские пункты выдачи заказов. Сейчас мы активно развиваем нашу собственную сеть почтоматов, подключаем партнерские пункты, устанавливаем почтоматы в метро. Все это позволит нам сделать доставку до покупателей удобнее и быстрее», – отметил заместитель гендиректора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин.

В марте текущего года «Почта России» выиграла тендер столичного метрополитена и получила эксклюзивное право на размещение в переходах 90 почтоматов.