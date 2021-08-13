РИАМО - 13 авг. Жители Москвы могут купить места на подземных паркингах в домах, построенных по программе реновации, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Постановление по этому вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Размер скидки – 40% от рыночной стоимости.

Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства столицы Андрей Бочкарев, если в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки на покупку машино-места на него будет подано еще одно или несколько заявлений, то место будет продаваться по аукциону.

«Проведение оценки рыночной стоимости, публикацию перечня машино-мест, подлежащих продаже, и заключение сделок будет осуществлять Московский фонд реновации жилой застройки. На сайте Фонда в ближайшее время появится база машино-мест, которую будут регулярно актуализировать», – отметил Андрей Бочкарев.

А те места, что не распродадут, поступят в открытую продажу в форме электронного аукциона. Но на такие места не будет распространяться приоритетное право и также не будет действовать скидка.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены более 5 тыс. домов, что составляет порядка 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает порядка 1 млн жителей.