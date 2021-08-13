РИАМО - 13 авг. В России возросло число политических партий, поэтому на предстоящих в сентябре выборах между ними ожидается высокая конкуренция. Об этом РИАМО сообщил член совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека, замруководителя рабочей группы по мониторингу за проведением выборных кампаний и защите избирательных прав граждан Общественной палаты Московской области Петр Ульянов.

Ранее состоялась презентация доклада Фонда исследования проблем демократии, посвященного итогам выдвижения кандидатов на выборы-2021 в России. Согласно докладу, на протяжении последних лет в стране происходит увеличение конкурентности между партиями на выборах разного уровня, также растет уровень подготовленности партий к выборам.

«Сейчас начинается серьезный цикл - подготовка к выборам в Государственную Думу РФ и в Московской области будут выборы в Московскую областную думу. Очень много заявлено партий, за последнее время созданы новые политические движения, которые олицетворяют интересы и запросы граждан, которые составляют и информационную повестку, и непосредственно волнуют наших жителей. Сейчас спектр политических партий довольно широкий. Они проходят регистрацию, выдвижение, и мы увидим хорошую конкуренцию и политическую борьбу на просторах нашего Отечества», - отметил Ульянов.

Он высказал мнение, что до выборов нужно допускать политические силы, которые полностью соответствуют нормативно-правовым актам и законодательству РФ.

«Исходя из этого, если политические партии сами не могут найти хороших качественных юристов, то, разумеется, должны консультироваться у профессионального сообщества. Чтобы потом не говорили, что вот нас там сняли, заблокировали или придираются», - добавил Ульянов.

Эксперт также прокомментировал вывод Фонда исследования проблем демократии о возросшем интересе россиян к выборам.

«Я считаю, что изучение политической составляющей нашей страны в обзоре населения - это личные взаимоотношения каждого гражданина к государственному управлению и системе выборов. Разумеется, сейчас есть новшества. Это и трехдневное голосование, и различные информационные потоки, которые идут. Я думаю, что вся эта комплексная работа должна заинтересовывать граждан для того, чтобы они пришли и сделали свой осознанный выбор в цикл определенных дней, которые отведены для голосования», - заключил Ульянов.

В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов. Согласно утвержденному ЦИК порядку, выборы пройдут с 17 по 19 сентября.