РИАМО - 13 авг. За минувшие сутки в Московской области выявили 1 223 новых случаев заболевания, наибольшее число новых случаев Covid-19 в Подмосковье за сутки выявили в Люберцах (128) и Мытищах (126), сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

По 88 - в Одинцовском округе и Балашихе, 60 - в Раменском округе, 55 - в Домодедове, 53 - в Ленинском округе, 52 - в Королеве, 43 - в Пушкине, 40 - в Чехове.

По 35 - в Солнечногорске, Долгопрудном, 28 - в Коломне, по 23 - в Воскресенске, Богородском округе, Подольске, по 22 - в Зарайске, Серпухове, Павловском Посаде, 18 - в Истре, Лыткарине, Красногорске, 15 - в Можайске, Котельниках, 13 - в Шатуре, 12 - в Электростали, по 11 - в Краснознаменске, Серебряных Прудах.

По 10 - в Озерах, Рузе, 9 - в Ступине, по 8 - в Кашире, Наро-Фоминске, по 7 - в Бронницах, Дмитрове, Луховицах, Фрязине, по 6 - в Егорьевске, Дубне, по 5 - в Лобне, Лосино-Петровском, Орехово-Зуевском округе, 4 - в Щелкове, 3 случая - в Волоколамске, Ивантеевке, Талдоме, 2 - в Дзержинском, Жуковском, Клину, Протвине, Электрогорске, по 1 случаю выявили в Реутове, Черноголовке и Химках.

Ни одного случая не выявили в Звездном городке, во Власихе, Лотошине, Молодежном, Красноармейске, Рошале, Сергиевом Посаде, Пущине и Шаховской.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 403 427 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 7 551 человек. Выздоровели и выписались 335 997 человек.

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