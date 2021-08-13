РИАМО - 13 авг. Для удобства жителей Подмосковья на Едином портале государственных и муниципальных услуг работает сервис, позволяющий должникам и взыскателям направлять необходимые документы в Главное управление федеральной службы судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности по региону.

На Едином портале государственных (муниципальных) услуг доступен набор услуг для граждан и бизнеса, являющихся сторонами исполнительного производства. Разработчиками выступили Федеральная служба судебных приставов и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

С помощью сервиса «Госпочта» в личный кабинет пользователя направляются электронные повестки от судебных приставов и сведения о задолженностях. Сервис работает во всех субъектах страны.

На портале Госуслуг для пользователей также реализована возможность подачи должностному лицу Главного управления в электронном виде заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производству.

Услуга состоит из 30 типовых обращений по различным жизненным ситуациям. На сегодняшний день их общее количество составило более 100 000.

Самым скоростным на портале Госуслуг стал сервис, позволяющий должникам и взыскателям в онлайн-режиме получить сведения о ходе исполнительного производства. Более 75% запросов исполняется менее чем за 3 секунды. С помощью сервиса можно узнать информацию о принятых судебным приставом мерах, в том числе связанных с различного рода ограничениями в отношении должников и их имущества, например, в праве выезда за пределы страны или на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств.

«Использование электронных сервисов Портала госуслуг давно перестало быть новшеством - многие ощутили их удобство, возможность экономии времени при оформлении различных документов, обращении в органы власти и получении нужной информации. Если у жителя Подмосковья возник вопрос, связанный с исполнительным производством, его также можно уточнить, не выходя из дома», - подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.