РИАМО - 13 авг. Общеобразовательные школы после капремонта должны быть обеспечены современным оборудованием для проведения занятий, заявила сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.
Обсуждение подходов к реализации поручений президента, касающихся программы капремонта школ, а также развития среднего профессионального образования и поддержки занятости молодежи прошло на совещании в пятницу в школе Красногорска.
Она отметила, что для выбора оборудования нужно привлечь заслуженных педагогов.
«Второй важный блок - это оснащение современными информационными технологиями, замена сетей. Соответствующие требования должны быть в методических рекомендациях», - уточнила Шмелева.
Она добавила, что важно заменить еще и спортивный инвентарь, оборудовать спортзалы. А также модернизировать пищеблоки и школьные столовые.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы капремонта школ для региона. Подмосковье подало заявку на включение в программу свыше 300 областных школ.
О запуске федеральной программы капремонта школ объявил президент России Владимир Путин. Она рассчитана на 5 лет.
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