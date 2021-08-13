РИАМО - 13 авг. Общеобразовательные школы после капремонта должны быть обеспечены современным оборудованием для проведения занятий, заявила сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Обсуждение подходов к реализации поручений президента, касающихся программы капремонта школ, а также развития среднего профессионального образования и поддержки занятости молодежи прошло на совещании в пятницу в школе Красногорска.

«В рамках капремонта и модернизации профильные классы физики и биологии должны быть оснащены лабораторным оборудованием, которое позволит проводить опыты и практические занятия», - сказала Шмелева.

Она отметила, что для выбора оборудования нужно привлечь заслуженных педагогов.

«Второй важный блок - это оснащение современными информационными технологиями, замена сетей. Соответствующие требования должны быть в методических рекомендациях», - уточнила Шмелева.

Она добавила, что важно заменить еще и спортивный инвентарь, оборудовать спортзалы. А также модернизировать пищеблоки и школьные столовые.

«Антитеррористической защищенности и пожарной безопасности в школах должно быть уделено особое внимание», - заключила Шмелева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы капремонта школ для региона. Подмосковье подало заявку на включение в программу свыше 300 областных школ.

О запуске федеральной программы капремонта школ объявил президент России Владимир Путин. Она рассчитана на 5 лет.

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