РИАМО - 13 авг. Онлайн-школа по подготовке к ЕГЭ «Вебиум» и социальная сеть «Одноклассники» проведут бесплатный мини-курс для родителей о госэкзаменах, сообщает пресс-служба соцсети.
Спикеры расскажут, как правильно выстраивать диалог с выпускником в период подготовки к ЕГЭ. Вебинары пройдут 14, 18 и 20 августа.
К единым выпускным экзаменам нужно готовиться не только детям, но и их родителям. Перед началом учебного года команда преподавателей «Вебиум» и психолог сервиса «Ясно» поднимут актуальные проблемы, с которыми ежегодно сталкиваются семьи выпускников. В рамках вебинаров специалисты обсудят важность психологической поддержки ребенка, его вовлечение в процесс подготовки к ЕГЭ и подбор оптимального способа изучения материала.
Мини-курс пройдет в официальной группе «Вебиум» для родителей в ОК. Посмотреть полезные эфиры смогут все пользователи Рунета, видео доступны без авторизации в «Одноклассниках».
Первая трансляция пройдет 14 августа в 12:00. Она будет посвящена психологической поддержке выпускников перед ЕГЭ, а последующие связаны с мотивацией и форматами подготовки.
Социальная сеть «Одноклассники» регулярно проводит и поддерживает социальные и образовательные проекты. Так, в сентябре 2020 года в ОК прошел ежегодный проект об осознанном родительстве «Меня волнует». Летом прошлого года ОК и издание «Такие дела» запустили вторую серию ликбеза «Мы так не говорим» о корректном общении в интернете. Весной 2021 года ОК поддержали проект госуслуг - курс для одиноких родителей.
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