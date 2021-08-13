РИАМО - 13 авг. Онлайн-школа по подготовке к ЕГЭ «Вебиум» и социальная сеть «Одноклассники» проведут бесплатный мини-курс для родителей о госэкзаменах, сообщает пресс-служба соцсети.

Спикеры расскажут, как правильно выстраивать диалог с выпускником в период подготовки к ЕГЭ. Вебинары пройдут 14, 18 и 20 августа.

К единым выпускным экзаменам нужно готовиться не только детям, но и их родителям. Перед началом учебного года команда преподавателей «Вебиум» и психолог сервиса «Ясно» поднимут актуальные проблемы, с которыми ежегодно сталкиваются семьи выпускников. В рамках вебинаров специалисты обсудят важность психологической поддержки ребенка, его вовлечение в процесс подготовки к ЕГЭ и подбор оптимального способа изучения материала.

Мини-курс пройдет в официальной группе «Вебиум» для родителей в ОК. Посмотреть полезные эфиры смогут все пользователи Рунета, видео доступны без авторизации в «Одноклассниках».

Первая трансляция пройдет 14 августа в 12:00. Она будет посвящена психологической поддержке выпускников перед ЕГЭ, а последующие связаны с мотивацией и форматами подготовки.

«Родители играют важную роль в подготовке ребенка к выпускным экзаменам. Помощь и мотивация со стороны семьи - одни из составляющих успешной сдачи ЕГЭ. В рамках нашего мини-курса мы посоветуем родителям, как справиться со стрессом и как обратить его в пользу для себя и ребенка. К сожалению, немногие акцентируют внимание на том, что мамы и папы тоже боятся ЕГЭ. Мы бы хотели решить эту проблему прямым и честным диалогом», - сказал основатель и CEO «Вебиума» Даниил Дарвин.

Социальная сеть «Одноклассники» регулярно проводит и поддерживает социальные и образовательные проекты. Так, в сентябре 2020 года в ОК прошел ежегодный проект об осознанном родительстве «Меня волнует». Летом прошлого года ОК и издание «Такие дела» запустили вторую серию ликбеза «Мы так не говорим» о корректном общении в интернете. Весной 2021 года ОК поддержали проект госуслуг - курс для одиноких родителей.