РИАМО - 13 авг. Врач-онколог Мытищинской городской клинической больницы Валерия Бондаренко перечислил симптомы, на которые стоит обратить внимание, чтобы не пропустить рак половых органов, сообщается на официальном портале Минздрава Подмосковья об онкологической помощи.

Так, женщины должны обратить внимание на выделения между циклами. Их называют ациклическими – это когда кровотечения возникают вне зависимости от менструального цикла, могут быть кратковременными или длительными. Зачастую они говорят об онкологической помощи. В этом случае женщина должна обратиться к специалисту.

Кроме того, каждая женщина должна проходить обследование молочной груди. До 40 лет нужно делать раз в год УЗИ, а после 40 - маммографию. Если патология не выявляется, то маммография делается раз в два года. Если есть отклонения, то лечащий врач назначает дополнительные обследования.

Формирование раковой опухоли груди может происходить не только у женщин, но и у мужчин. Образование уплотнений в железе и изменение цвета кожных покровов в области ареол – повод обратиться к специалисту и обследоваться.

Также нужно насторожиться при боли в надлобковой области. Этот симптом у мужчин может сообщить о проблеме с мочевым пузырем или с предстательной железой. На ранних стадиях злокачественная опухоль обычно не проявляет себя. Помимо болей в надлобковой области могут появиться следующие неприятные симптомы: частое мочеиспускание, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, боли во время мочеиспускания, наличие крови в моче.

Каждый мужчина после 4 лет должен исследовать уровень простатического специфического антигена (ПСА) в крови – этот анализ может сообщить об опухолевом или воспалительном процессе.

Рак предстательной железы – злокачественная опухоль, которая развивается из клеток предстательной железы. Мужчинам стоит периодически обращать внимание на состояние кожи мошонки, так как поражение раковыми опухолями этой области может развиваться стремительно. Повод обратиться к врачу при обнаружении следующих симптомов - отечность и асимметрия мошонки, появление уплотнений в тканях яичка, ощущение приливов крови и тяжести в области половых органов. Все это может сигнализировать о раннем проявлении онкологического заболевания.