РИАМО - 13 авг. В системе среднего профессионального образования есть серьезный запрос на усиление его практической части и сокращение сроков обучения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила о создании в России «профессионалитета». Программы колледжей станут более гибкими, к подготовке кадров привлекут бизнес, а в рамках пилотного проекта часть образовательных направлений сократят до 2 лет.

«Сегодня были озвучены планы модернизации среднего профессионального образования. Это будет очень хорошо воспринято ребятами, которые посвятили себя рабочим профессиям», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в Подмосковье около половины школьников выбирали среднее профессиональное образование.

«И они часто говорят, можно уже побыстрее нам начать работать, потому что необходимые навыки мы получаем за два года», - заключил Воробьев.

Тема развития среднего профессионального образования наряду с поддержкой занятости молодежи, а также реализацией поручений президента, касающихся программы капремонта школ, обсуждалась на совещании в пятницу в школе Красногорска.