РИАМО - 13 авг. В системе среднего профессионального образования есть серьезный запрос на усиление его практической части и сокращение сроков обучения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила о создании в России «профессионалитета». Программы колледжей станут более гибкими, к подготовке кадров привлекут бизнес, а в рамках пилотного проекта часть образовательных направлений сократят до 2 лет.
Он отметил, что в Подмосковье около половины школьников выбирали среднее профессиональное образование.
«И они часто говорят, можно уже побыстрее нам начать работать, потому что необходимые навыки мы получаем за два года», - заключил Воробьев.
Тема развития среднего профессионального образования наряду с поддержкой занятости молодежи, а также реализацией поручений президента, касающихся программы капремонта школ, обсуждалась на совещании в пятницу в школе Красногорска.
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