РИАМО - 13 авг. Московская область стала лидером рейтинга «цифровой зрелости» российских регионов, его представило министерство цифрового развития РФ на форуме «Цифровая эволюция» в Калуге, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возглавляет рабочую группу Государственного совета РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Группа создана в декабре 2018 года для обсуждения проблем и вопросов региональной цифровизации.

«Подмосковье сегодня находится в авангарде регионов по уровню цифровизации. Это касается и госуслуг, и любых других цифровых технологий и сервисов, которые делают жизнь наших граждан комфортнее. Так, например, в Московской области более 7 млн человек пользуются региональным порталом госуслуг, а почти 2 млн активно используют портал обратной связи «Добродел». Кроме того, в нашей области внедрен первый в стране Центр управления регионом, по аналогии с которым созданы ЦУРы во всех остальных субъектах страны», – сказал министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

В рамках рейтинга «цифровой зрелости» 85 регионов разделены на 3 группы: с высоким уровнем достижения «цифровой зрелости» (со значениями свыше 50%), со средним (от 25% до 50%) и низким (меньше 25%). Помимо Московской области в числе лидеров еще 8 регионов: Белгородская и Липецкая области, Москва, Нижегородская область, Татарстан, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

«Цифровая зрелость» рассчитывается по показателям 5 ключевых отраслей: здравоохранение, образование, госуправление, развитие городской среды, транспорт и логистика.

Так, например, в госуправлении учитывались такие показатели, как количество социально значимых онлайн-услуг, доля обращений за госуслугами в электронном виде, доля электронного документооборота в органах госвласти и т. д. В здравоохранении – доля записей к врачу, осуществляемых дистанционно, доля граждан с электронными медкартами и другое.