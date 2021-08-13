РИАМО - 13 авг. В России изменят программы обучения в колледжах. На модернизацию среднего профессионального образования направят около 30 млрд рублей, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Среднее профессиональное образование на сегодняшний день выбирают порядка 60% школьников, уточнила Голикова.

«Мы думаем о том, что те стандарты, которые мы разработаем с преподавательским сообществом, экспертами, во главе с Минпросвещения, по сути создадут в России другой уровень образования, который будет называться профессионалитетом», - сказала Голикова.

Она отметила, что проект готовят к 2022 году, он включает не только привлечение бизнеса и создание новой системы управления, но и новый порядок установления контрольных цифр приема, новые программы подготовки и новый порядок демонстрационного экзамена. Также более гибкими станут сами программы обучения.

«Мы избрали пилотные отрасли - это IT-сектор, атомная промышленность, транспорт, нефтехимия, металлургия, там мы попробуем сократить сроки обучения до 2 лет и перейти на более гибкие программы», - добавила Голикова.

По ее словам, на модернизацию средне специального образования только из федерального бюджета в ближайшие годы планируют выделить до 30 млрд рублей.

«Предложение «Единой России» - внедрять принципы ГЧП (государственно-частного партнерства – ред.) в управление колледжей. Для этого необходимо сформировать образовательно-производственные кластеры», - заявил первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

В пятницу в школе Красногорска прошло совещание, посвященное обсуждению подходов к реализации поручений президента, касающихся программы капремонта школ, а также развитию среднего профессионального образования и поддержке занятости молодежи.