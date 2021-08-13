РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 авг. В ресторане «Иль Патио» в ТЦ «Аутлет Белая Дача» городского округа Котельники для детей с ограниченными возможностями здоровья провели мастер-класс по приготовлению пиццы, сообщает пресс-служба администрации округа.

В мероприятии приняли участие глава Котельников Сергей Жигалкин и воспитанники КСЦОР «Люберецкий».

Ресторан предоставил все необходимое для мастер-класса. Шеф-повар Андрей рассказал детям о том, откуда появилось название пиццы «Маргарита», а дальше начался сам процесс приготовления. Ребята увлеклись выбором начинки. Каждый хотел, чтобы его пицца была особенной и самой вкусной.

Жигалкин помогал маленькому участнику украсить свою пиццу ингредиентами. В процессе он пообщался с детьми, а пока пицца запекалась в печи, вручил всем небольшие подарки.

Воспитатель отделения Татьяна Плешакова и родители детей поблагодарили Жигалкина, отдел потребительского рынка и услуг, а также ресторан «Иль Патио» за организацию и проведение мастер-класса, добавив, что такие мероприятия помогают воспитанникам центра развивать коммуникабельность и расширять кругозор.

КЦСОР «Люберецкий» включает в себя различные отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.