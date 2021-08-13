РИАМО - 13 авг. На сегодняшний день 72% депутатского корпуса и 67% сотрудников аппарата прошли вакцинацию от Covid-19, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Что касается мер профилактики коронавируса, то изначально на входах в здания Московского парламентского центра были установлены посты для измерения температуры, проводится санитарная обработка специальными средствами защиты залов заседаний, обеззараживается воздух», - написал Шапошников на свой странице в Facebook.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене требования о переводе 30% сотрудников на дистанционный режим. Теперь оно носит рекомендательный характер.

«У нас в Мосгордуме 70% сотрудников работали на удаленке», - добавил председатель Мосгордумы.

Он уточнил, что лето в столице было сложным в плане эпидситуации. Но масштабная вакцинация, использование средств индивидуальной защиты, удаленный режим работы и ограничение деятельности опасных с точки зрения распространения болезни организаций позволили избежать тотального локдауна.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>