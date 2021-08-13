РИАМО - 13 авг. Популярную певицу МакSим, перенесшую коронавирус, в пятницу собираются выписать из больницы, сообщает РИА Новости.

Как рассказала изданию представитель певицы, МакSим продолжит лечение дома, где с ней будет находиться профессиональная помощь.

Поп-звезда провела в реанимации на аппарате ИВЛ в состоянии медикаментозной комы больше месяца. Теперь ее ждет долгое восстановление.

После перевода из реанимации певица разместила в Instagram пост со словами благодарности своим фанатам, которые поддерживали ее все это время. Она также искренне поблагодарила медиков за спасение ее жизни.

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