РИАМО - 13 авг. Популярную певицу МакSим, перенесшую коронавирус, в пятницу собираются выписать из больницы, сообщает РИА Новости.
Как рассказала изданию представитель певицы, МакSим продолжит лечение дома, где с ней будет находиться профессиональная помощь.
Поп-звезда провела в реанимации на аппарате ИВЛ в состоянии медикаментозной комы больше месяца. Теперь ее ждет долгое восстановление.
После перевода из реанимации певица разместила в Instagram пост со словами благодарности своим фанатам, которые поддерживали ее все это время. Она также искренне поблагодарила медиков за спасение ее жизни.
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