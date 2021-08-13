РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 авг. В «Парке сказок» поселка Томилино подмосковных Люберец 14 августа организуют спортивную программу для детей и взрослых, сообщает дирекция люберецких парков.

Участников ждут открытые тренировки по тхэквондо для детей и взрослых, зажигательная зумба и знакомство со слэклайном. Необходимо взять с собой удобную одежду.

Начало программы в 11:00 на центральной поляне у деревянных горок. Подробная информация - в WhatsApp по телефону: +7(977)985-07-72.