РИАМО - 13 авг. На федеральном уровне планируется разработать программу капитального ремонта детских садов, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Эту тему он поднял на совещании, посвященном обсуждению подходов к реализации поручений президента, касающихся программы капремонта школ, а также развитию среднего профессионального образования и поддержке занятости молодежи. Встреча прошла в пятницу в школе Красногорска.

«Вместе с правительством будем изыскивать резервы, чтобы программа капитального ремонта детских садов нашла свое отражение», - сказал Турчак.

Он отметил, что эту программу планируют реализовывают под контролем депутатского корпуса.

Ранее на совещании обсуждали программу капитального ремонта школ, о запуске которой объявил президент России Владимир Путин.

Подмосковье подало заявку на участие в ней, в перечень вошло более 300 школ региона. Значимость программы для области подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.