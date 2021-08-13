РИАМО - 13 авг. В России планируют разработать меры, которые будут стимулировать работодателей принимать на работу молодых специалистов, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

С 1 июля выпускники вузов в возрасте до 25 лет включены в перечень категорий, испытывающих трудности в поиске работы. А это значит, что государство должно применять особые подходы к организации их трудоустройства, уточнил Турчак.

«Мы предлагаем разработать меры, которые будут стимулировать потенциальных работодателей брать на работу молодых людей», - сказал Турчак.

Он также отметил, что нужно сформировать базу вакансий для несовершеннолетних работников.

В пятницу в подмосковной школе в Красногорске проходит совещание, посвященное обсуждению подходов к реализации поручений президента, касающихся программы капремонта школ, а также развитию среднего профессионального образования и поддержке занятости молодежи.

Ранее на совещании обсудили значение программы капитального ремонта школ для Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что это приоритетное направление для региона.