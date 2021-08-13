РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 авг. На 38 км трассы М-2 «Крым» в Подольске КамАЗ столкнулся с фурой, которая затем ударилась об дорожное ограждение, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

ДТП произошло недалеко от поселка Александровка на Симферопольском шоссе. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на данном участке дороги образовался затор длиной около 8 км. Движение затруднено до Обводной дороги в сторону Москвы.

Свидетель происшествия снял видео, на котором видно, что водитель фуры находится в кабине без сознания. Из его машины вывалилась часть товара, который собирают люди. Также свой груз частично потерял водитель КамАЗа.

Оперативный комментарий от ГИБДД получить не удалось.