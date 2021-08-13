РИАМО - 13 авг. За минувшие сутки в Московской области вылечились 1 594 Covid-пациента, с начала пандемии выздоровели 335 997 человек, cообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященному ситуации с коронавирусом.

Также за сутки в регионе выявили 1223 новых случая заражения, спасти не удалось 7 пациентов. С начала пандемии в области выявили 403 427 случаев заражения, а жертвами инфекции стали 7 551 человек.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

После заболевания, у выздоровевших пациентов нередко проявляются последствия в виде постковидного синдрома, тромбозов, отдышки, кашля и тахикардии. Своевременно определить их и начать лечение помогает диспансеризация.

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