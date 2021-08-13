РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 авг. Первый этап расселения жилых домов в микрорайоне Тайнинка городского округа Мытищи начнут в 2022 году, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Годин.

Годин отметил, что сейчас застройщик разрабатывает проект планировки территории и в ближайшее время начнет заниматься расселением.

«Развитие будет идти поэтапно, включая территорию на улицах Пионерской и Опанского. Будут готовиться графики переселения, согласовываться с жителями. Будут предлагаться квартиры, в которые они смогут переехать. Первый этап расселения будет начат в 2022 году», - сказал Годин в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Он отметил, что очередность расселения и сноса домов будет определена планом-графиком освобождения земельных участков после утверждения проекта планировки территории.