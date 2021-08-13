РИАМО - 13 авг. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 1 223 случая заболевания коронавирусом, всего в регионе выявлено 403 427 случаев, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященному ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье продолжает работать горячая линия по вопросам коронавируса по телефону «122», а также сайт covid.mz.mosreg.ru.

При появлении любых симптомов простуды жителям Подмосковья рекомендуют вызывать врача на дом.

Прививки от коронавируса можно сделать в поликлиниках и мобильных пунктах Московской области. Вакцинация проводится бесплатно.

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