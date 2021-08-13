РИАМО - 13 авг. К контролю за капитальным ремонтом в школах в рамках президентской программы будут привлекать родителей, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Президентом поставлена задача ежегодно ремонтировать не менее 1,5 тыс. школ. Всего в реестр вошли около 7,2 тыс. школ.

«Наша задача, чтобы каждый выделенный из федерального бюджета рубль расходовался максимально эффективно <...> есть предложение, чтобы акт приемки школ после ремонта без подписи родительского сообщества не принимался», - сказал Турчак.

Он отметил, что также к каждой школе должны быть приставлены депутаты регионального или местного уровня.

Кроме того, будут созданы мониторинговые группы, куда войдут и родители, и общественники.

«Мы предлагаем правительству разработать единый стандарт проведения капитального ремонта», - заключил Турчак.

По его словам, важным моментом является подготовка проектно-сметной документации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что программа капитального ремонта школ очень важна для региона. Подмосковье подало заявку, в которую вошло более 300 образовательных учреждений области. Особенно проблема актуальна для отдаленных территорий.