РИАМО - 13 авг. Специальный курс для самозанятых Московской области «Риелтор 2021. Подмосковье» организует министерство инвестиций региона при поддержке Минэкономразвития России. Цикл семинаров пройдет с 17 августа по 8 сентября, сообщает пресс-служба Мининвеста области.

«Благодаря спецкурсу «Риелтор 2021. Подмосковье» владельцы квартир и нежилых помещений, занимающиеся управлением собственной недвижимостью в регионе или собирающиеся начать такую деятельность, научатся максимально эффективно их эксплуатировать и зарабатывать на этом», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что правительство региона уделяет особое внимание поддержке самозанятых. Для них организуют образовательные программы, проводят мероприятия, знакомят с актуальными направлениями.

Занятия по курсу «Риелтор 2021. Подмосковье» пройдут очно. Их организуют в Арма-коворкинге в Москве по адресу: Нижний Сусальный переулок, дом №5, строение 17, 3 этаж.

Посмотреть семинары можно и онлайн. Для этого нужно пройти регистрацию и получить ссылку на вебинар.

Семинары затронут несколько тем. Участников познакомят с основами предпринимательства и финансовой грамотности, расскажут о преимуществах и сложностях работы самозанятого риелтора, а также более подробно разберут направления этой профессии.

Слушатели узнают, какие показатели влияют на стоимость сдаваемой в аренду квартиры, о принципах работы с коммерческими помещениями и другим недвижимым имуществом, разберут инструменты приобретения недвижимости (кредиты, рассрочки, ипотеки и др.).

Эксперты расскажут о платформах, где можно продвигать объявления и о том, как это правильно делать, поделятся информацией об особенностях вторичного рынка и о покупках недвижимости через аукцион.

Список спикеров можно найти на официальном сайте курса.