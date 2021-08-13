РИАМО - 13 авг. Подмосковье будет участвовать в президентской программе по капитальному ремонту школ. Эта задача - приоритетна для региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В пятницу в школе подмосковного Красногорска проходит совещание, посвященное обсуждению подходов к реализации поручений президента, касающихся программы капремонта школ, а также развитию среднего профессионального образования и поддержке занятости молодежи.
Он отметил, что благодаря усилиям педагогов даже старые учреждения удается поддерживать в достойном виде. В основном проблемы с состоянием образовательных учреждений актуальны для отдаленных территорий.
«Капитальный ремонт, безусловно, нужно проводить. Мы будем участвовать в этой программе, рассчитываем на поддержку», - заключил Воробьев.
Ранее заместитель председателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина сообщила, что Подмосковье подало заявку на участие в программе президента РФ по капитальному ремонту школ. В заявку вошли более 300 школ региона.
О запуске федеральной программы капремонта школ объявил в июне 2021 года президент России Владимир Путин. Она рассчитана на 5 лет.
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