РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 авг. В городском округе Мытищи в пятницу состоялся субботник на береговой территории рек Сукромка и Борисовка, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Мероприятие прошло в рамках проекта «Экологичное Подмосковье» при поддержке Главного управления социальных коммуникаций, министерства экологии и природопользования и министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Это наболевшие места, где наши граждане после отдыха оставляют мусор на берегах, а иногда и в реки кидают. Очень много мусора м это говорит о том, что люди не привыкли после себя убирать. Это некрасиво по отношению к своим соседям, детям. Поэтому просьба: давайте будем за собой убирать. Стоят мусорные баки, собрали все в пакет и выбросили. Ведь сами же на следующих выходных здесь будете отдыхать», – сказал исполняющий обязанности заместителя главы администрации округа Сергей Покатило.

Организаторы акции – Контрольное управление администрации городского округа и МБУ «Леспаркхоз». В мероприятии приняли участие волонтеры центра «Вместе» МФ МГТУ им. Баумана, сотрудники северного головного отделения «Сбербанка», ФГАУ «НИИ «ЦЭПП», баскетбольная команда «Мусон» ФОК «Олимп».