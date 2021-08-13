С пятницы, 13 августа, власти Москвы отменяют обязательное требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленный формат работы. Также в столице больше не будут действовать ограничения на посещение зоопарков. Какие еще ковидные меры отменили в городе, а какие запреты продолжают действовать, читайте в материале РИАМО.

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Эпидемиологическая ситуация в столице

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России начало уменьшаться. Последние несколько дней ежесуточно выявляют чуть менее 22 тысяч инфицированных. Тенденция на снижение прослеживается и в Москве — в последние дни количество заразившихся в столице колеблется в районе двух тысяч.

Кроме того, 10 августа максимальное число выявленных случаев заражения зафиксировали в Санкт-Петербурге — 1811 человек. Москва в этот день уступила лидирующую позицию северной столице — в городе выявили 1639 новых больных.

По данным оперштаба на 13 августа, за последние сутки в России заразились коронавирусом 22 277 человек, из них в Москве — 2529 человек. За сутки в столице госпитализирован 691 пациент, скончалось 59 человек. В настоящее время в больницах города на ИВЛ находятся 365 больных.

За последние 24 часа выздоровели и выписались еще 3 043 человека. Всего в столице вылечились от ковида 1 404 879 человек.

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Темпы вакцинации

В Москве активно наращивают темпы вакцинации горожан от Covid-19. По словам мэра столицы Сергея Собянина, число москвичей, получивших хотя бы один компонент вакцины от коронавируса, превысило 4,5 миллиона. В то же время количество привитых вторым компонентом вакцины от коронавируса в столице превысило 3,6 миллиона, пишет «Интерфакс».

Напомним, что сейчас можно выбрать одну из трех зарегистрированных вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак». О том, где сделать прививку и что необходимо при себе иметь, можно узнать на сайте mos.ru.

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Отмена ограничений

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в городе и наращиванием темпов вакцинации, 13 августа Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице отменяют ряд ограничительных мер.

«Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — написал градоначальник в своем блоге.

Однако мэр рекомендовал работодателям сохранить удаленку, если это не нанесет ущерб деятельности организации.

При этом по-прежнему необходимо измерять температуру сотрудников перед началом рабочего дня и не допускать в офисы людей с признаками ОРВИ. А вот проверять температуру работников каждые четыре часа больше не требуется. Согласно указу Собянина, также не нужно больше тестировать на ковид не менее 10% персонала каждые 15 дней.

Кроме того, власти отменяют все ограничения на посещение зоопарков. Речь в том числе идет и о крытых павильонах, доступ в которые ранее был закрыт.

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Какие меры остаются в силе

Несмотря на то, что за последние недели в столице провели несколько этапов смягчения ограничений и Москва почти вернулась к обычному ритму жизни, в городе все еще действует запрет на массовые мероприятия численностью более 500 человек. Также ограничения распространяются на посещение театров, концертов и кинотеатров.

По словам Сергея Собянина, в общественных местах по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

«Честно говоря, очень хочется как можно скорее снять эти ограничения. Но нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад», — отметил градоначальник.

Дальнейшее снятие ограничений в городе будет зависеть от возможных мутаций вируса и от самих граждан. Власти намерены и далее действовать осторожно, опираясь на анализ ситуации и прогнозы развития пандемии.

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