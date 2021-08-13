РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 авг. В ходе рейда в Подольске проверили торговые точки по продаже бахчевых культур на улице Циолковского в микрорайоне Кутузово и на улице 43-й Армии в микрорайоне Кузнечики. Нарушений на проверяемых объектах не выявили, сообщает пресс-служба администрации округа.

Но бывают случаи продажи бахчевых с несанкционированных развалов. Администрация округа принимает все необходимые меры к таким нарушителям торговли. Приобретая арбуз или дыню в таких точках, жители рискуют собственным здоровьем.

С 1 августа в Подольске, как и во всем Подмосковье, стартовал сезон продажи бахчевых культур. Приобрести спелые дыни и арбузы можно как на прилавках магазинов, рынков, торговых павильонов, так и на официальных бахчевых развалах - нестационарных торговых объектах.

В текущем году в округе их 9, они расположены по тем же адресам, что и в прошлом сезоне: ул. Парковая, 40, ул. Энтузиастов, 1, ул. Филиппова, 1, ул. Северная, 6, ул. Подольская, 6, ул. Давыдова, 16, ул. Циолковского, 10/6, ул. Большая Зеленовская, 60А, Юбилейная площадь.

Отличить специально оборудованные временные конструкции, предназначенные для продажи сезонных бахчевых культур, можно по логотипу «Лето в Подмосковье» на зеленом фоне. У продавцов должен быть договор на право торговли по данному адресу и необходимые документы на продажу бахчевых.

Еженедельно управление потребрынка администрации округа проводит мониторинг таких объектов на соблюдение предъявляемых требований.

Бахчевые культуры должны быть расположены на специализированных поддонах, огорожены металлической сеткой, накрыты навесом во избежание взаимодействия с прямыми солнечными лучами и осадками.

Объекты должны быть оборудованы весами. На каждой точке должны быть документы, подтверждающие происхождение и безопасность продукции, и они должны храниться у продавца в течение всего времени работы. Документы предъявляются по первому требованию контролирующих органов, а также покупателей.

Запрещаются размещение бахчевых развалов на обочинах дорог, реализация бахчевых культур с земли, их нарезка, даже по просьбе покупателя.

В целях пресечения и выявления несанкционированной торговли налажено взаимодействие с УМВД России по городскому округу Подольск и с территориальным отделом Роспотребнадзора по Московской области.