РИАМО - 13 авг. В Москве с начала года по вине нетрезвых водителей в дорожных авариях погибли 24 человека, еще 261 гражданин получил ранения, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Очередное ДТП с 2 пострадавшими по вине пьяного автомобилиста произошло в четверг, 12 августа. В результате въезда машины в остановку на улице Миклухо-Маклая травмы получил 61-летняя женщина и 16-летняя девушка.

По информации ГИБДД Москвы, за указанный период было зарегистрировано 202 таких ДТП. Количество погибших и раненых сократилось на 45,5% и 24,8% соответственно.

При этом сотрудники госавтоинспекции города привлекли к ответственности 7194 водителя, управлявших авто в нетрезвом виде, а 6860 человек – за отказ от медосвидетельствования.

Добиться снижения показателей позволили меры ДПС.

ДТП с участием пьяных водителей получают широкую огласку. Для профилактики употребления спиртных напитков за рулем столичная госавтоинспекция в ночь с 14 на 15 августа проведет профилактический рейд «Нетрезвый водитель».