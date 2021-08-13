РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 авг. Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям пресекло в Люберцах реализацию сыров, запрещенных к ввозу в РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

12 августа Центральным таможенным управлением совместно с управлением Россельхознадзора в рамках межведомственного взаимодействия проведены контрольно-надзорные мероприятия в фудмолле на ул. Авиаконструктора Миля, 3А.

В результате проверки выявлено и изъято из оборота 279,596 кг сыров из Германии, Франции, Нидерландов, Италии, Польши, Норвегии, Великобритании. Продукция запрещена к ввозу на территорию России.

В соответствии с действующим законодательством РФ вся изъятая продукция уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в Ступине.