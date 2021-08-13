РИАМО - 13 авг. В столичном музее-заповеднике «Царицыно» стартовал ремонт пешеходного моста, уникальное гидротехническое сооружение – плотина с мостом – является объектом культурного наследия, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Департамент культурного наследия столицы контролирует проведение работ.

В ходе работ отремонтируют железобетонную плиту сооружения, заменят гидроизоляцию, чтобы ликвидировать протечки мостового полотна, восстановят гранитное мощение и облицовку моста.

Для удобства посетителей парка ремонт проводим в два этапа – поочередно на каждой из сторон.

Завершить работы планируем до конца этого года.

Сооружение – элемент царицынского усадебного комплекса второй половины XVII–XVIII веков и один из лучших образцов белокаменных мостов-плотин эпохи классицизма.