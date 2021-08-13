РИАМО - 13 авг. Волоколамский городской округ занимает одну из лидирующих позиций в отрасли сельского хозяйства Московской области. На территории округа активную деятельность ведут 10 сельхозпредприятий и более 20 крестьянско-фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба администрации округа.

Молочное животноводство - основное направление в сельскохозяйственной отрасли Волоколамского округа. На территории в 56 га каждый день трудятся более 1 тыс. человек.

Также округ является одним из лидеров в Подмосковье по введению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Такой высокий результат был достигнут благодаря работе ряда предприятий, в особенности благодаря договоренности агрохолдинга «Авангард» и «Серебрянопрудской зерновой компании», ООО «Шульгино» и ООО «ТиЭйч-РУС Милк ФУД».