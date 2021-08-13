РИАМО - 13 авг. ФАС России проверит на наличие картельных сговоров крупнейшие супермаркеты в России, среди которых «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит», люди жалуются на рост цен, сообщает kp.ru.

Начались внеплановые выездные проверки. Это поможет не допустить необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары.

Ранее ФАС России приступила к проверке ЦУМа на фоне подозрений группы организаций Mercury в международном ценовом сговоре в сфере элитной брендовой продукции.