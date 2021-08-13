В Подмосковье очень много грибных мест. Отправиться на тихую охоту здесь можно практически в любое время года. По признанию грибников, лучшее время для сбора урожая в Московской области – с июля по сентябрь. Как подготовиться к походу в лес, что важно знать новичку, а также почему сбор грибов – опасное развлечение, РИАМО рассказали опытные подмосковные грибники.

Опасное любопытство

из личного архива Андрея Щепоткина

Тихая охота – далеко не самое безопасное занятие, предупреждают новичков опытные грибники. Практически каждый может рассказать свою историю, в которой будет место настоящему экстриму. Николай впервые пошел за грибами в трехлетнем возрасте, и спустя сорок лет это занятие все так же увлекает его, несмотря на то что однажды чуть не случилась трагедия.

«Соседи рассказали, что в нескольких остановках от нашего дома находится замечательное грибное место. Однако оно расположено недалеко от болота, и я, совершенно ничего не узнав, один, отправился туда и зашел далеко. В какой-то момент я понял, что опаздываю на последнюю электричку – мне пришлось идти до станции напрямик через торфяное болото. И это было самым страшным моментом в моей жизни. Подо мной колыхалась почва, я понимал, что если порвется ковер из корней растений, то обо мне никто не узнает и косточек не найдут», – рассказывает Николай.

С тех пор он дал себе зарок никогда не ходить одному в непроверенные грибные места. В похожей ситуации оказался и Евгений. Его подвело любопытство, которое может стать опасным врагом одинокого человека в лесу.

«Как-то в походе за грибами я набрел на живописное лесное озеро. День был пасмурный, шел легкий дождь. Озеро было настолько привлекательным, что мне захотелось полюбоваться им. Подойдя ближе к берегу, под ногами я увидел растущий мох. Он мне сначала показался подозрительным. Я подумал, вдруг это какое-то болото. Но любопытство захлестнуло меня», – рассказывает грибник.

И через секунду мужчина оказался по пояс в воде вместе с рюкзаком за спиной и с корзиной в руках. Его спасли только опыт и знание, как нужно действовать в подобных ситуациях.

«Наклонился вперед и медленно, без резких движений начал выползать к берегу. Благо до него было совсем чуть-чуть. Несколько движений – и я на берегу. С тихой охотой пришлось на этот день попрощаться. И так пасмурно, а я еще и по пояс мокрый. Нужно было оперативно возвращаться домой и обсыхать», – говорит Евгений.

А некоторые грибники и вовсе сталкиваются с чем-то мистическим.

«У нас в окрестностях есть одно озеро, которое по преданию нельзя найти, если его специально ищешь. К нему можно только случайно выйти. И, действительно, я однажды попал на него волей случая, а когда через несколько дней захотел его снова найти и порыбачить (в пруду было много карасей), то так и не смог этого сделать. Даже вооружившись «Гугл Картами», я его не нашел – либо оно пересыхает время от времени, либо исчезло после вырубки леса, какая-то мистика в этом была», – рассказывает Николай.

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Лучший отдых

из личного архива Андрея Щепоткина

Однако заядлые грибники убеждены, что тихая охота – это не только экстрим и борьба за выживание, но и лучший отдых. Кто-то получает удовольствие от результата, а кто-то – от самого процесса.

«Интересных историй в лесу было много, но самое сильное впечатление – когда ты наперекор всем обстоятельствам заполняешь корзину. Включаются первобытные чувства: ты становишься охотником, и ты не должен никому попасться – ни конкурентам, ни зверям. Самое главное в любом грибном походе – результат», – рассказывает Андрей.

По словам мужчины, гораздо ценнее тот опыт и те эмоции, возникающие, когда приезжаешь в место, где грибов мало, и благодаря усилиям и тщательному поиску набираешь полную корзину. По его мнению, просто приехать на грибное место и набрать урожай спустя два часа – не так интересно.

«На этот счет есть замечательный анекдот: «Не знаю, что мне нравится больше – собирать грибы или ходить по безлюдному осеннему у лесу с ножом в руках». Когда я устаю на работе и иду в лес, пропадаю там 8 часов, то возвращаюсь уставшим физически, но отдохнувшим эмоционально», – рассказывает Николай.

С ним согласен и Андрей: «Выехал на природу, посмотрел на этот зеленый цвет, который полезен для глаза, отдохнул от наших каменных джунглей, и уже хорошо на душе. А когда ты получаешь от природы дары в виде грибов, то все усиливается».

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Без проводника – никуда

из личного архива Андрея Щепоткина

Все опытные грибники советуют отправляться в первые походы в лес в компании с опытным грибником.

«Новичок может отправиться в лес один и даже набрать грибов, но лучше идти с опытным человеком. Я всегда брал новичков с собой в лес, рассказывал и показывал, объяснял и предостерегал, поэтому, если есть возможность позвать с собой проводника, то нужно этой возможностью воспользоваться. Лучше не первые несколько раз, а в течение всего сезона. А со второго года можно уже ходить самому», – советует Николай.

Андрей напоминает о важности подготовки перед вылазками в лес: «Подготовка нужна серьезная, потому что очень часто речь идет о твоей жизни – лес небрежного отношения не прощает. Стоило мне заблудиться пару раз, и я понял, что мне нужно подходить к этому очень серьезно. Когда у меня был слабый навигатор, и я оказался в утреннем полутемном лесу, а мимо пробегали кабаны, я понял, что все надо продумывать от и до», – делится мужчина.

Грибник также считает, что важно не оставаться надолго в статусе новичка. По его мнению, проводник нужен в первые несколько походов, а потом человеку важно самому исследовать лес, найти свои грибные места и собрать собственный урожай.

«Мы ленивы и нелюбопытны – все будут ходить традиционными маршрутами, но мне это неинтересно. Я люблю открывать новые места – сохранять точки с геометками, фотографировать. Новичок пусть посмотрит все мои видео и обращается ко мне с вопросами – всегда рад помочь», – говорит Андрей.

Евгений соглашается с коллегами: «Лучше для начала взять опытного проводника. Если нет возможности, то можно без фанатизма ходить по грибы в знакомом месте по опушкам. Лес не прощает ошибок».

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Что нужно знать новичку

Перед тем как идти в лес, новичку необходимо изучить грибной календарь, чтобы понять, в какое время растут грибы и где именно, уверен Андрей.

«Нельзя просто выскочить ранней весной и пойти искать рыжики – их не будет, потому что это более поздние грибы. Ранней весной, например, начинаются сморчки. Сморчки – деликатес, их можно с минимумом прижарки закладывать в морозилку. За рубежом сушеные сморчки очень ценятся», – рассказывает грибник.

По мнению Андрея, не стоит размениваться на некачественные грибы – лучше сразу отправляться за благородными. Он рекомендует сосредоточиться на «благородной троице» – белом грибе, подосиновике и подберезовике.

«Нужно понимать, в каком типе леса пошли те или иные белые грибы, и только после этого ехать за ними. В такое время я лично иду только за белым грибом. Осенью они самые чистые и качественные», – советует он.

Узнать о хороших грибных местах помогают соцсети и форумы, где единомышленники часто делятся полезной информацией.

«Как только вижу сообщения, что где-то пошли благородные грибы, я сразу же еду туда. Любимые грибные места – везде, где они появились. Получаешь сообщения, раскладываешь карту, смотришь, ставишь точки, потом переносишь потенциальные в навигатор и приезжаешь на место. Из трех-пяти вариантов срабатывает только один, это требует времени и сил, опыта и денег на бензин, поэтому все свои грибные места так берегут. Они в московском регионе трудно достаются – конкуренция страшная», – предупреждает Андрей.

Евгений щедро делится рекомендации: «Самый любимый – Орехово-Зуевский район. Но еще есть классные места в Чеховском, Раменском, Волоколамском округах. Самый экологически чистый и тоже грибной – Можайский».

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Не знаешь – не бери

из личного архива Андрея Щепоткина

Грибы – не самый безопасный продукт, и необходим опыт, чтобы определить, можно ли есть собранный улов. Тяжелое отравление вплоть до летального исхода – не просто страшилка, а реальность. По мнению грибников, главный принцип: не знаешь – не бери.

«Однажды я нашел сатанинский гриб и понять не мог, что это такое – не знал о его существовании. Частенько приходилось путать съедобное с несъедобным, потому что несъедобные в момент, когда их находишь, хорошо мимикрируют под съедобные. Я достаточно опытен, чтобы перевернуть их палкой и так сразу опознать. У меня никогда не было отравления грибами, именно потому что, когда у меня возникало хоть малейшее сомнение, я оставлял гриб там, где его нашел», – делится Николай.

Евгений советует досконально изучить, как выглядят наиболее опасные грибы: «Несколько граммов бледной поганки или мухомора вонючего – и конец! Чтобы этого не произошло, нужно как следует изучить два этих гриба, и где они растут. Это самое главное».

Часто и опытным грибникам приходиться спрашивать у специалистов, что за грибы они нашли.

«Грибов в лесу огромное количество, и даже у меня бывают случаи, когда я не знаю, что передо мной. Я в этом случае делаю качественное фото гриба и места его роста, а потом спрашиваю у микологов. Огромные грибы находил, но в основном это были либо белый гриб, либо груздь, а также свинушка гигантская. Они неинтересны – это переростки», – говорит Евгений.

Андрей предупреждает: «Отравиться можно – так на глазах у моего друга отравилась знакомая семья. Два человека насмерть. И он после этого собирает грибы, но никогда их не ест. Не надо рисковать – некоторые грибы можно съесть, но только один раз. Сосредоточиться нужно на «благородной троице»».

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Как одеться и что взять с собой

Грибники напоминают важности о хорошей, непромокаемой обуви – она нужна даже летом и в самую сухую погоду.

«Надо надевать хорошую и непромокаемую обувь. В траве, во мху много влаги – легко промочить ноги. Также обязательно надо брать с собой средство от комаров, потому что в любое время года, когда растут грибы, комары досаждают. Желательно иметь с собой что-то от дождя, который всегда начинается, когда его совсем не ждешь», – советует Николай.

Андрей считает, что в лесу нужна яркая одежда, однако она должна быть из натуральных тканей – такую найти довольно сложно. В основном яркие ткани – синтетические, в одежде из них жарко. Можно даже схватить тепловой удар.

«Добровольческое объединение «Лиза Алерт» советует одеваться в яркую одежду, чтобы человека можно было найти с вертолета. Они правы, но что такое яркая, например, оранжевая одежда? Это скорее всего синтетика. Любые елки, через которые я ходил, разорвали бы эту одежду в клочья. И в ней еще очень жарко», – объясняет мужчина.

По его мнению, в амуниции должна быть яркая деталь, например, чехол на корзину. Он поможет найти своего спутника и не потерять собственную корзинку среди деревьев.

«Чехол выполняет несколько функций: прикрывает от дождя и лесного мусора, привлекает внимание, а еще – меньше завистливых взглядов, когда выходишь из леса. Спрятал свой урожай под чехлом, и все нормально. А если чехол на резинке, то он будет придерживать грибы, чтобы те не падали», – считает Андрей.

По мнению грибника, нужно брать с собой дубликаты ключей от квартиры, документы, широкую шляпу с полями, складной грибной нож, свисток, минимум лекарств, расческу и, конечно, крепкие сапоги, которые защитят от клещей и гадюк.

«Всегда нужно иметь запас батареек на все устройства и пауэрбанк. Основная навигация – в смартфоне, дополнительный навигатор висит на поясе, его включают в экстренных случаях. Еще одно устройство – обычный старый телефон, вроде Nokia, который в режиме разговора может работать неделями и хорошо определяет сеть даже в самом глухом лесу», – делится Андрей.

Евгений также предлагает надевать штаны из прочного, нервущегося материала и брать с собой сменные носки.