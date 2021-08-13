РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 авг. В преддверии нового учебного года сотрудники Домодедовского ОГИБДД проверили автотранспортные предприятия, на балансе которых находятся автобусы, перевозящие учащихся до образовательных учреждений, сообщили в пресс-службе УМВД России по городскому округу Домодедово.

В Домодедове организовано 15 автобусных маршрутов, по которым учеников доставляют в образовательные учреждения, расположенные отдаленно от их места жительства.

Госавтоинспекция провела комиссионную проверку условий эксплуатации и хранения школьных автобусов, соответствия их техсостояния требованиям законодательных актов РФ, наличия и условий проведения медицинского контроля водителей, предрейсового контроля технического состояния транспортных средств.

По результатам проверки транспортные средства были допущены к перевозке учащихся.

Инспекторы также проверили знания ПДД водителями, допущенными к осуществлению данного вида перевозок. Водители подтвердили свою квалификацию и допущены к исполнению обязанностей.