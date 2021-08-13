РИАМО - 13 авг. Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин совместно с прокурором Подмосковья Сергеем Забатуриным и министром инвестиций, промышленности и науки области Екатериной Зиновьевой проведет встречу с представителями бизнеса 18 августа, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Встреча пройдет в формате онлайн с использованием информационной системы TrueConf. Начало в 14:00.

Темы встречи: Защита прав предпринимателей на территории Московской области.

Зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно по ссылке: https://forms.gle/2XstF9zXZJPJ5het7.

Регистрация будет доступна до 16 августа.