РИАМО - 13 авг. Церковь считает боязнь пятницы, 13 и другие суеверия пережитком прошлого. Современный православный человек не должен верить в такие вещи, сообщил РИАМО протоиерей, настоятель Троицкого собора в Клину Евгений Мальков.
«Большинство людей подвержены суевериям. Они существуют в жизни человека, далекого от Бога», — сказал священнослужитель.
Некоторые люди убеждены, что пятница, 13 является несчастливым днем, потому что именно в такую дату распяли Христа.
Он добавил, что и в светской и в духовной жизни нужно сохранять трезвость ума и здравомыслие, иначе их место займут языческие заблуждения.
«Виновато» магическое мышление
Психолог-консультант Илья Шабшин рассказал РИАМО, что в возникновении суеверий «виновато» магическое мышление, которым обладали люди много лет назад. Тогда они не понимали устройство мира, но на своем уровне пытались объяснить различные явления.
Он отметил, что из-за магического мышления многие люди с трепетом относятся к такой дате, как пятница, 13. То же самое касается числа 666, которого пытаются избегать, считая негативным.
«Есть набор клише-стереотипов: черная кошка, число зверя, пятница, 13. Они до сих пор работают, так как на это есть психологическая предпосылка. Мозг стремится вычислить угрозу и избежать ее, даже выявляя там, где ее нет. Это особенно ярко выражено у людей с чувствительной психикой», — заключил эксперт.
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