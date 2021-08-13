РИАМО - 13 авг. Церковь считает боязнь пятницы, 13 и другие суеверия пережитком прошлого. Современный православный человек не должен верить в такие вещи, сообщил РИАМО протоиерей, настоятель Троицкого собора в Клину Евгений Мальков.

«Большинство людей подвержены суевериям. Они существуют в жизни человека, далекого от Бога», — сказал священнослужитель.

Некоторые люди убеждены, что пятница, 13 является несчастливым днем, потому что именно в такую дату распяли Христа.

«Конечно же, пятница, 13 - это современное заблуждение. Христа действительно распяли в пятницу, но придавать этой цифре значение, которого она не имеет, не нужно», — подчеркнул протоиерей.

Он добавил, что и в светской и в духовной жизни нужно сохранять трезвость ума и здравомыслие, иначе их место займут языческие заблуждения.

«Виновато» магическое мышление

Психолог-консультант Илья Шабшин рассказал РИАМО, что в возникновении суеверий «виновато» магическое мышление, которым обладали люди много лет назад. Тогда они не понимали устройство мира, но на своем уровне пытались объяснить различные явления.

«Древние люди пытались понять этот мир и объясняли разные события простым и понятным способом. Например, пожар в деревне объясняли гневом богов и так далее. Остатки магического мышления сохранились у людей и в наши дни. Это всегда было защитной реакцией психики, поскольку человек всегда стремился выжить», — сказал Шабшин.

Он отметил, что из-за магического мышления многие люди с трепетом относятся к такой дате, как пятница, 13. То же самое касается числа 666, которого пытаются избегать, считая негативным.

«Есть набор клише-стереотипов: черная кошка, число зверя, пятница, 13. Они до сих пор работают, так как на это есть психологическая предпосылка. Мозг стремится вычислить угрозу и избежать ее, даже выявляя там, где ее нет. Это особенно ярко выражено у людей с чувствительной психикой», — заключил эксперт.