РИАМО - 13 авг. Правоохранителям удалось задержать четверых подозреваемых в нападении на 82-летнюю москвичку и убийстве ее 55-летнего сына, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Утром 12 августа злоумышленники в медицинских масках ворвались в квартиру на Каширском шоссе и начали избивать пенсионерку и ее сына. Они требовали деньги и ценности.

Затем ворвавшиеся закрыли пенсионерку в туалете, а мужчину продолжили избивать. Через какое-то время женщина смогла выбраться. На лестничной площадке она обнаружила своего сына с множественными ранами и стала звать на помощь. Женщину доставили в больницу с травмами головы, а ее сын скончался.

По подозрению в указанных преступлениях удалось задержать четверых мужчин в возрасте от 40 до 54 лет. Предположительно, двое из них заходили в квартиру, третий ожидал в автомобиле, на котором злоумышленники скрылись, а четвертый сообщил о нахождении ценностей в квартире.