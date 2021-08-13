РИАМО - 13 авг. Московский зоопарк снова открывает павильоны, а также возобновляет работу постоянных выставок внутри них, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин из-за улучшения эпидситуации в мегаполисе снял ограничения на режим работы зоопарков. Однако градоначальник подчеркнул, что в общественных местах нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

«Мы снова ждем вас в Доме птиц, Ночном мире, Фауне Китая, Доме приматов, Террариуме, Птицах и бабочках, Копытных Африки, Инсектопии, Удивительном мире рептилий, Арахноландии, Комплексной выставке в Оранжерее, Экзотариуме, Змеином сафари, Музее истории зоопарка, а также Домике Клюева», - сообщили в зоопарке.

Однако слоновник пока закрыт по техническим причинам.

Обнять кобру и увидеть амурского тигра: зачем ехать в зоопитомник Московского зоопарка>>