РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 авг. В микрорайоне Львовский в подмосковном Подольске выявили подозрение на бешенство у домашней собаки, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Территориальное ветеринарное управление №5, подведомственное министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сообщает о подозрении на бешенство у домашней собаки, проживающей с хозяевами в поселке Львовский на улице Садовой, 4А.

В случае возникновения подозрений на заболевание животных бешенством гражданам необходимо обращаться в ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление №5» по телефону: 8(496)754-78-61.

Бешенство поражает животных и человека, заражение происходит при укусах и ослюнении. В этот момент вирус бешенства проникает в рану или невидимую ссадину. Если не провести срочную обработку, вирус «прилипает» и проникает в организм. При бешенстве он распространяется по нервным волокнам, поражается нервная система, наступает смерть. При обнаружении больных животных нельзя пытаться их лечить.

Важной составляющей профилактики бешенства служит иммунизация домашних животных, которая проводится ежегодно государственной ветеринарной службой бесплатно.