РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 авг. Лестницу у гимназии №4 в поселке Нахабино подмосковного Красногорска по просьбе местных жителей привели в порядок, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Лестница у главного входа в Нахабинскую гимназию №4 стала комфортней. Просьба отремонтировать объект поступила от жителей и учеников образовательного учреждения.

В ходе ремонтных работ было залито бетонное основание для ступеней. Лестница облицована более прочной плиткой, также заменили пандусы и покрасили перила.