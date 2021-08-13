РИАМО - 13 авг. Здоровью двухлетнего мальчика, которого отец выбросил из окна 5 этажа в Москве, ничего сейчас не угрожает, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел 4 августа, 24-летний мужчина выбросил мальчика 2018 года рождения из окна квартиры жилого дома, расположенного на улице Шумилова. После этого мужчина скрылся. Ребенок выжил, но находится в больнице.

Мальчика в больнице навестили сотрудники столичного Следственного комитета. Ребенку передали подарки, которым он очень обрадовалась.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного в отношении ребенка преступления, а также причины, предшествовавшие нарушению прав мальчика.

Ранее отца мальчика оперативно нашли и задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Расследование поставлено на особый контроль прокуратуры.

Видео с места трагедии в Москве, где мужчина выбросил с балкона своего ребенка>>