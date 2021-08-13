РИАМО - 13 авг. Прохожие обнаружили новорожденного мальчика во дворе жилого дома на Ярославском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

По предварительным данным, мальчику 2-3 дня. Местные жители сразу вызвали полицию. Ребенка осмотрели врачи, мальчик полностью доношенный, без видимых патологий и повреждений, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Вскоре его отправят в больницу.

Прокуроры устанавливают все обстоятельства произошедшего, дальнейшее жизнеустройство ребенка поставлено на контроль. Также устанавливают личности родителей ребенка, действиям которых будет дана оценка.

Кроме того, ГУ МВД России по Москве также проводит проверку по данному факту.