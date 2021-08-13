РИАМО - 13 авг. Суд признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении закона о рекламе со стороны микрофинансовой компании «Займер», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС пожаловались на рекламные СМС-сообщения от ООО «МФК «Займер», которые приходили без согласия абонента. В ходе рассмотрения дела ведомство установило, что в своих сообщениях компания не указала все существенные условия, определяющие полную стоимость займа. Таким образом, фирма нарушила закон о рекламе и получила предписание об устранении нарушений.

Не согласившись с указанным решением, микрофинансовая организация обратилась в суд. Однако Арбитражный суд Москвы подтвердил законность и обоснованность решения подмосковного УФАС.