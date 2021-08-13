РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 авг. В Подольске возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты 212 работникам коммерческой организации, задолженность составила свыше 18 млн рублей, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Следственный отдел по Подольску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

По данным следствия, с апреля по настоящее время руководство коммерческой организации, основным видом деятельности которой является изготовление гвоздей, не выплачивало зарплату и иные установленные законом выплаты порядка 212 сотрудникам. В результате перед работниками образовалась задолженность на сумму свыше 18 млн рублей.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, в том числе выемка необходимой документации, допросы и обыски. Следствие предпримет комплекс обеспечительных мер, направленный на выплату гражданам задолженности по заработной плате.