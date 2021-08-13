РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 авг. В рамках сельскохозяйственной микропереписи в городском округе Люберцы опросили 843 личных подсобных хозяйства, сообщает отдел государственной статистики муниципалитета.

В России стартовала первая сельскохозяйственная микроперепись. Она охватит аграрные предприятия, фермерские и значительную часть подсобных хозяйств.

Всего в Люберцах обследованию подлежат 2 080 личных подсобных хозяйств, 56 СНТ, 19 сельскохозяйственных организаций и 31 индивидуальный предприниматель.

В отделе госстатистики уточнили, что все собираемые данные будут полностью обезличенными - информация в переписных листах не позволит даже косвенно идентифицировать участника опроса. Количество вопросов по сравнению с «большой» переписью сократилось, а среднее время заполнения переписного листа на планшете составит 10-15 минут.

По итогам переписи будут представлены полные данные о посевных площадях и поголовье скота по стране в целом и в регионах по состоянию на 1 августа 2021 года.